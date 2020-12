**Governo: Martella, 'basta chiacchiere, no rimpasti ma esecutivo può fare di più e meglio'** (Di lunedì 14 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) su Notizie.it.

Adnkronos : #Governo, #Martella: 'No a rimpasto ma esecutivo può fare meglio' - TV7Benevento : **Governo: Martella, 'basta chiacchiere, no rimpasti ma esecutivo può fare di più e meglio'**... - maiocchirosanna : @gattozeki @VIOLA_MARTELLA @AndreaScanzi .....prova pensare...in cambio di chi...A proposito, lo ha salvato il Gove… - VIOLA_MARTELLA : @MilkoSichinolfi @iltrumpo Libero arbitrio... andassero ad ammalarsi per il Natale! Tutta colpa del governo? - VIOLA_MARTELLA : RT @PLCastagnetti: Grazie Merkel. Stai (forse) aprendo gli occhi anche a governo e parlamento italiani. -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Martella **Governo: Martella, 'basta chiacchiere, no rimpasti ma esecutivo può fare di più e meglio'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Covid: aziende fuochi artificio, 6.000 lavoratori a rischio

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Senza feste religiose e matrimoni, 'diffidato' dalle ordinanze anti-botti dei sindaci più intransigenti, il mondo degli spettacoli pirotecnici rischia il collasso, con il colpo ... Inpgi a un passo dal baratro, appello di alcuni consiglieri

FVG - La drammatica situazione dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti italiani sta preoccupando tutta la categoria dell’informazione italiana.Un tema sul quale è particolarmente impegnato anche i ... (ANSA) - ROMA, 14 DIC - Senza feste religiose e matrimoni, 'diffidato' dalle ordinanze anti-botti dei sindaci più intransigenti, il mondo degli spettacoli pirotecnici rischia il collasso, con il colpo ...FVG - La drammatica situazione dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti italiani sta preoccupando tutta la categoria dell’informazione italiana.Un tema sul quale è particolarmente impegnato anche i ...