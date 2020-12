**Governo: domani Renzi da Conte alle 13** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - All'incontro fissato domani alle 13 a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte parteciperà Matteo Renzi. Si apprende da fonti Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - All'incontro fissato13 a palazzo Chigi con il premier Giuseppeparteciperà Matteo. Si apprende da fonti Iv.

borghi_claudio : E questo? Questo che puntava a dito i 'traditori della patria che avevano votato il MES? Cosa gli diciamo a questo?… - lucianonobili : “Se domani dovesse succedere qualcosa in Aula che mette a repentaglio la vita del governo non dovete cercare… - repubblica : Verifica di governo: domani Conte incontra i renziani, oggi tocca a M5S e Pd. Il premier sul Recovery Fund: 'Govern… - LucaSucci : RT @cris_cersei: Ieri: il governo italiano medita di aprire i viaggi tra Comuni. Oggi: la Merkel annuncia lockdown totale in Germania. Doma… - ChrisMar976 : @Tremenoventi Prosegui però. Gente: è il governo che è irresponsabile perché non ci ha vietato di uscire Governo: c… -