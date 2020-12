Governo | Di Maio | ' se ci sono divergenze si discute | ma stop polemiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Questa pandemia ci sta mettendo davanti a una dura sfida e dobbiamo rimboccarci le maniche per superare tutte le difficoltà. Bisogna sostenere le imprese, dare loro strumenti e risorse per creare nuovi posti di lavoro. Su questo dobbiamo confrontarci e trovare soluzioni. Il resto non ci interessa". Lo scrive Luigi Disu Fb. "Abbiamo chiesto rispetto su misure molto importanti come il rinnovo dell'ecobonus, il conflitto di interessi, loalle trivelle e l'abbassamento delle tasse.punti centrali per il MoVimento 5 Stelle e ci batteremo facendo sentire il nostro peso in Parlamento". "Se cidi vedute se ne, ma. Adesso serve uno sprint decisivo per il Paese".