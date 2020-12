Governo, covid e inflazione: i mali del Venezuela (Di lunedì 14 dicembre 2020) “A differenza della solitudine della dittatura, nella consultazione popolare (di sabato scorso) si è mobilitata la speranza di tutto un paese”. Questo è stato il commento dell’autoproclamato presidente del Venezuela Juan Guaidò di fronte alla partecipazione di 6.466.791, dentro e fuori il paese, alla consultazione popolare organizzata dall’opposizione al Governo. Questa che è stata la risposta all’elezione dell’Assemblea Nazionale di domenica 6 dicembre che era stata largamente disertata dagli elettori, sulla cui legittimità, oltre che sulla possibilità di convocare nuove elezioni, l’opposizione ha chiesto ai Venezuelani di esprimere un parere. Stando ai dati diffusi dal coordinatore del comitato organizzatore Enrique Colmenares Finol, i voti espressi nel paese sono stati 3.209.714, e 844.728 quelli consegnati fuori dal territorio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) “A differenza della solitudine della dittatura, nella consultazione popolare (di sabato scorso) si è mobilitata la speranza di tutto un paese”. Questo è stato il commento dell’autoproclamato presidente delJuan Guaidò di fronte alla partecipazione di 6.466.791, dentro e fuori il paese, alla consultazione popolare organizzata dall’opposizione al. Questa che è stata la risposta all’elezione dell’Assemblea Nazionale di domenica 6 dicembre che era stata largamente disertata dagli elettori, sulla cui legittimità, oltre che sulla possibilità di convocare nuove elezioni, l’opposizione ha chiesto aini di esprimere un parere. Stando ai dati diffusi dal coordinatore del comitato organizzatore Enrique Colmenares Finol, i voti espressi nel paese sono stati 3.209.714, e 844.728 quelli consegnati fuori dal territorio ...

