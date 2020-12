Gosens-Pablito | Malinovskyi-Diego Quei gol evocativi

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 14 dicembre 2020)da rapace d’area. AllaRossi.su punizione angolatissima, con il portiere immobile e impotente. AllaArmando Maradona. L’Atalanta torna alla vittoria a Bergamo dopo 70 giorni di digiuno e non lo fa con reti qualsiasi. Gli dei del pallone le vogliono bene, perché amano il suo coraggio e il suo calcio spettacolo (anche se adesso, quando serve, non disdegna una saggia praticità) e allora consegnano nei suoi piedi l’onore inconsapevole di omaggiare i due immensi campioni che hanno lasciato il mondo in lacrime in queste settimane già afflitte dalla pandemia.