Google rassicura gli utenti di mezzo mondo: Tutti i servizi sono tornati online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il problema riscontrato a metà giornata nei servizi Google "dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati": lo fa sapere con una nota lo stesso colosso di Mountain View. Le difficoltà, erano state rilevate alle 12,55 e sono terminate alle 13,52. I servizi di Google risultavano bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca erano disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso erano non funzionanti. Google aggiunge che continuerà "a lavorare al ...

