Google, l’Ue e il pendolo fra Usa e Cina. Parla Zanero (PoliMi) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sul web c’è già chi l’ha ribattezzata l’“11 settembre degli incidenti cyber”. Sarà anche un’iperbole, ma come tale è stato percepito il “Google down” dai naviganti di mezzo mondo. Per un’ora buona parte dei servizi del colosso di Mountain View, da YouTube a Gmail, da Google Docs in Google Calendar a Classroom (con buona pace della didattica a distanza), sono finiti offline, fatta salva la funzione di ricerca. Una semplice “interruzione di sistema”, rassicura l’azienda con un comunicato, dovuta “a un problema interno con la quota storage”. Eppure il tempismo dell’incidente non può che amplificarne l’eco, dice a Formiche.net Stefano Zanero, professore associato presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Succede infatti che alla vigilia della mannaia della Commissione Ue ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sul web c’è già chi l’ha ribattezzata l’“11 settembre degli incidenti cyber”. Sarà anche un’iperbole, ma come tale è stato percepito il “down” dai naviganti di mezzo mondo. Per un’ora buona parte dei servizi del colosso di Mountain View, da YouTube a Gmail, daDocs inCalendar a Classroom (con buona pace della didattica a distanza), sono finiti offline, fatta salva la funzione di ricerca. Una semplice “interruzione di sistema”, rassicura l’azienda con un comunicato, dovuta “a un problema interno con la quota storage”. Eppure il tempismo dell’incidente non può che amplificarne l’eco, dice a Formiche.net Stefano, professore associato presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Succede infatti che alla vigilia della mannaia della Commissione Ue ...

