Google Foto | addio archiviazione illimitata dal 1 Giugno 2021

Leggi su hynerd

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo il lancio, avvenuto il 28 Maggio 2015,ha riscosso un enorme successo. In parte poiché l’idea di avere uno spazio diillimitato per tutte le nostree video fu un’offerta parecchio accattivante e in parte poiché l’utilizzo dell’applicazione era estremamente facile e comodo. Più di cinque anni fa,fu pubblicato con l’idea di essere un’applicazione per gestire al meglio le propriee video e si è poi evoluto in un vero e : by Hynerd.it