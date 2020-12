Google down, buco da 45 lunghi minuti: arriva la spiegazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Google down, oggi gran parte delle funzioni dell’enorme azienda americana si sono interrotte a causa di un grave problema tecnico. Google è una delle aziende più diffuse e importanti del mondo. Parliamo infatti di una di quelle società che fanno la differenza a livello mondiale, con delle strutture e delle componenti importantissime. Sono milioni, miliardi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020), oggi gran parte delle funzioni dell’enorme azienda americana si sono interrotte a causa di un grave problema tecnico.è una delle aziende più diffuse e importanti del mondo. Parliamo infatti di una di quelle società che fanno la differenza a livello mondiale, con delle strutture e delle componenti importantissime. Sono milioni, miliardi L'articolo proviene da Inews.it.

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - estermarra : RT @Martola__: google in down io un po’ lo capisco - fraisenoir : Che tristezza! #googledown #GoogleClassroom #meetdown -