Gomez in rottura con l’Atalanta, il Napoli ci pensa: le parole dell’agente (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa rottura tra Papu Gomez e l’Atalanta è sempre più vicina ed il Napoli guarda interessato alla situazione. Rimbalza da Bergamo la notizia secondo la quale la società di De Laurentiis sarebbe interessato all’attaccante argentino, il top player della Dea. La rottura ormai insanabile per Gasperini porterà al divorzio quasi certo tra l’Atalanta e Alejandro Gomez. Giuseppe Riso, agente del fantasista argentino, frena sulle trattative di mercato. “Il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero – ha detto a Radio Kiss Kiss . Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i potrebbe non mi piace parlare”. “Non so come andrà a finire”, ha dichiarato Gasperini. Gomez ha risposto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLatra Papuè sempre più vicina ed ilguarda interessato alla situazione. Rimbalza da Bergamo la notizia secondo la quale la società di De Laurentiis sarebbe interessato all’attaccante argentino, il top player della Dea. Laormai insanabile per Gasperini porterà al divorzio quasi certo trae Alejandro. Giuseppe Riso, agente del fantasista argentino, frena sulle trattative di mercato. “Il Papu è il capitano deled è un uomo vero – ha detto a Radio Kiss Kiss . Il? Adesso è presto per parlare di mercato e con i potrebbe non mi piace parlare”. “Non so come andrà a finire”, ha dichiarato Gasperini.ha risposto ...

