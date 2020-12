Golf | A Lim Kim sorprende tutte e vince lo US Women’s Open 2020 Battuta la numero 1 del mondo Jin Young Ko

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Spunta quasi all’improvviso, risalendo dalla nona posizione, e fa suo il primo Major in carriera: A Lim Kim, sudcoreana,alla sua prima partecipazione allo USl’edizionedel torneo finito oggi a Houston, in Texas. Per lei, 25 anni, in precedenza soltanto due successi sull’importante tour sudcoreano, prima del -4 odierno che la porta a chiudere il torneo in 281 colpi (68 74 72 67), tre sotto il par. Decisivi i tre birdie in fila nelle ultime tre buche; dopo quello dell’ultima è indescrivibile la sua gioia nel cielo texano, particolarmente cupo e già ieri foriero del rinvio a oggi della parte finale dell’ultimo giro. Al secondo posto l’attuale miglior giocatrice del pianeta, anche lei sudcoreana: JinKo, mai realmente ...