Golden Boy 2020, Raiola a carte scoperte: " Da Ibrhaimovic a Pogba, da Haaland a Balotelli. Vi dico tutto" (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Sono orgoglioso di tutti i miei giocatori".Esordisce così il noto procuratore campano Mino Raiola, premiato come Best European Player's Agent, durante la cerimonia del Golden Boy 2020, la serata conclusiva del premio organizzato da Tuttosport: "Pogba? Avrà un grande futuro, ma penso al presente. Ho espresso il mio parere su di lui e sono stato chiaro. Parlavo di un addio nella prossima estate, difficilmente i grandi giocatori vanno via a gennaio".DE LIGT E Balotelli - "Matthijs è un leader nato, prende sempre le decisioni giuste. Non fa mai discutere e mette tutti d'accordo, ha grande futuro. Balotelli potrà essere fondamentale per il Monza, Galliani e Berlusconi vogliono la Serie A. è indietro come condizione ma averlo in squadra è un segnale importante".IBRAHIMOVIC E GALLIANI - ...

