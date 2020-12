Golden Boy 2020, Lewandowski: “Sono stato vicino al Genoa, poi ho cambiato idea. Futuro? Ho un sogno per il 2021” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo premio è molto importante, merito di una stagione incredibile e un riconoscimento al duro lavoro del gruppo.Così Robert Lewandowski, intervenuto al termine della cerimonia per il Golden Boy 2020 nel corso della quale è anche stato premiato come miglior giocatore d'Europa. Il centravanti polacco del Bayern Monaco ha trattato diverse tematiche durante la sua intervista, prima tra tutte la conquista della Champions League al termine della scorsa stagione: "Abbiamo lavorato duramente per questo trofeo, è stato un qualcosa di veramente speciale. Siamo arrivati al punto più alto e adesso vogliamo restarci. Sappiamo che sarà difficile. Un sogno che diventa realtà ma vogliamo restare con i piedi per terra, sapendo che la cosa più importante è pensare a quanti trofei possiamo ancora ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo premio è molto importante, merito di una stagione incredibile e un riconoscimento al duro lavoro del gruppo.Così Robert, intervenuto al termine della cerimonia per ilBoynel corso della quale è anchepremiato come miglior giocatore d'Europa. Il centravanti polacco del Bayern Monaco ha trattato diverse tematiche durante la sua intervista, prima tra tutte la conquista della Champions League al termine della scorsa stagione: "Abbiamo lavorato duramente per questo trofeo, èun qualcosa di veramente speciale. Siamo arrivati al punto più alto e adesso vogliamo restarci. Sappiamo che sarà difficile. Unche diventa realtà ma vogliamo restare con i piedi per terra, sapendo che la cosa più importante è pensare a quanti trofei possiamo ancora ...

acmilan : Congratulations to Sandro Tonali, the 2020 Italian Golden Boy! ???? Sandro è il Golden Boy italiano 2020: compliment… - romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, in occasione della premiazione del Golden Boy 2020: '#Dybala? Mi risult… - DiMarzio : #Juventus, #Agnelli su #Dybala: “Ha ricevuto un’offerta per il rinnovo” | #calciomercato - 3Maldinista : RT @acmilan: Congratulations to Sandro Tonali, the 2020 Italian Golden Boy! ???? Sandro è il Golden Boy italiano 2020: complimenti! ???? #Sem… - mujeebu_garba : RT @acmilan: Congratulations to Sandro Tonali, the 2020 Italian Golden Boy! ???? Sandro è il Golden Boy italiano 2020: complimenti! ???? #Sem… -