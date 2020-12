Gli Uffizi ricevono i disegni di Bino Sanminiatelli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bino Sanminiatelli è stato uno scrittore e disegnatore italiano. Nato il 7 maggio 1896 a Firenze, e morto a Greve in Chianti il 10 gennaio del 1984, era figlio di una ricca famiglia di possidenti agricoli. Nonostante ciò, amava definirsi un produttore di vini “prestato alla letteratura”, ma non solo. La sua passione per il disegno gli ha permesso di produrre straordinarie opere che, su testamento della figlia Carla, sono state donate al meraviglioso Museo degli Uffizi di Firenze. L’artista ha vissuto un periodo straordinario per la letteratura e soprattutto per l’arte. Infatti lo stesso Bino Sanminiatelli, dopo essersi stabilito a Parigi, nel 1917 si unisce al movimento Futurista. Inoltre, sempre nello stesso anno, fonda la rivista internazionale “Noi” con Enrico Pampolini. Durante il soggiorno a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)è stato uno scrittore e disegnatore italiano. Nato il 7 maggio 1896 a Firenze, e morto a Greve in Chianti il 10 gennaio del 1984, era figlio di una ricca famiglia di possidenti agricoli. Nonostante ciò, amava definirsi un produttore di vini “prestato alla letteratura”, ma non solo. La sua passione per il disegno gli ha permesso di produrre straordinarie opere che, su testamento della figlia Carla, sono state donate al meraviglioso Museo deglidi Firenze. L’artista ha vissuto un periodo straordinario per la letteratura e soprattutto per l’arte. Infatti lo stesso, dopo essersi stabilito a Parigi, nel 1917 si unisce al movimento Futurista. Inoltre, sempre nello stesso anno, fonda la rivista internazionale “Noi” con Enrico Pampolini. Durante il soggiorno a ...

