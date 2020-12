Gli Stati Uniti hanno tolto il Sudan dalla lista dei paesi sostenitori del terrorismo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno tolto il Sudan dalla lista dei paesi che considera promotori e finanziatori del terrorismo internazionale. Il Sudan era stato inserito nella lista nel 1993, 27 anni fa. A dare la notizia è stata l’ambasciata degli Stati Leggi su ilpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gliildeiche considera promotori e finanziatori delinternazionale. Ilera stato inserito nellanel 1993, 27 anni fa. A dare la notizia è stata l’ambasciata degli

