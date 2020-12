Giulia Salemi piange e viene sgridata da Malgioglio che sbotta: “Non sei dall’analista…” (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio ha sgridato Giulia Salemi fino a farla piangere. Nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della giornata di ieri, ci sono stati importanti faccia a faccia, compreso quello tra il paroliere siciliano e la giovane influencer. Lite tra Malgioglio e Giulia Salemi: “Non sei dall’analista…” Capisco i tuoi problemi e mi dispiace... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cristianoha sgridatofino a farlare. Nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della giornata di ieri, ci sono stati importanti faccia a faccia, compreso quello tra il paroliere siciliano e la giovane influencer. Lite traseiCapisco i tuoi problemi e mi dispiace... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : MA GIULIA SALEMI CHE PASSA DAVANTI A SAMANTHA E LA IGNORA ?? #GFVIP - infoitcultura : Giulia Salemi crolla al GF Vip: “Vi spiego cosa mi rimane ora” - infoitcultura : Cristiano Malgioglio sgrida Giulia Salemi che scoppia in lacrime: “Mi fai passare per maleducata” - infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: Pierpaolo Pretelli la consola - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli: 'Sto bene con te' (VIDEO) -