Giulia De Lellis, la rivelazione che ha stupito tutti i fan (Di lunedì 14 dicembre 2020) In alcune Instagram stories fatte da Giulia, la nota web influencer ha svelato il perché di un determinato gesto che fa quotidianamente, stupendo tutti i suoi fan. Giulia DE Lellis: IL RACCONTO DELLA SUA VITA SUI SOCIAL – Giulia De Lellis è solita raccontare la sua vita ed in particolare la sua quotidianità sui social, mostrando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) In alcune Instagram stories fatte da, la nota web influencer ha svelato il perché di un determinato gesto che fa quotidianamente, stupendoi suoi fan.DE: IL RACCONTO DELLA SUA VITA SUI SOCIAL –Deè solita raccontare la sua vita ed in particolare la sua quotidianità sui social, mostrando L'articolo

sverginami : comunque vorrei portare alla luce un aforisma detto dalla stessa giulia De Lellis. ( o meglio, della sua scrittrice… - Santuz15 : RT @vogliadiniente: Giulia De Lellis su Cristiano Malgioglio. #gfvip - sonoingenua_ : Comunque non vi preoccupate di ciò, ci penseranno le bimbe di Giulia de Lellis. #gfvip - influenzami : @Trafello2 non ci avevo fatto caso si vede che sei un influncer degno di questo nome come giulia de lellis - _giorgia96 : Sclero ogni volta vedendo Giulia De Lellis nella pubblicità di Tezenis che con quello stupido balletto non va a tempo con Jingle Bells. -