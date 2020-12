Giudizi descrittivi scuola primaria, il 15 dicembre diretta del Ministero per presentare Ordinanza e Linee guida (Di lunedì 14 dicembre 2020) Comunicato Ministero Istruzione - Martedì 15 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, saranno presentate, nel corso di un incontro online, l’Ordinanza e le Linee guida per l’introduzione del Giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) ComunicatoIstruzione - Martedì 15, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, saranno presentate, nel corso di un incontro online, l’e leper l’introduzione delo descrittivo nella valutazione periodica e finale nella. L'articolo .

orizzontescuola : Giudizi descrittivi scuola primaria, il 15 dicembre diretta del Ministero per presentare Ordinanza e Linee guida - Agenparl : Scuola primaria, domani la diretta streaming del Ministero per presentare l’Ordinanza e le Linee guida sui giudizi… - BIANCOSULNERO : GUIDA PER PROGETTARE RUBRICHE VALUTATIVE CON GIUDIZI DESCRITTIVI, ESEMPI DA SEGUIRE E SCARICARE - giornalecomuni : #Scuola primaria, firmata l’Ordinanza che prevede #giudizi descrittivi al posto dei voti numerici… - stra_mae : @guidomarchello Più o meno... I voti vanno in soffitta -