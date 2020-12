Gismondo si scusa per il convegno dell’estrema destra tedesca: «Pensavo fosse una società scientifica, ma sugli allarmismi dannosi non cambio idea» (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Se questo Billy Six mi rimanda una mail, io lo blocco». Accettare il suo invito alla conferenza dell’estrema destra a Berlino è stato uno sbaglio. Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia chimica al Sacco di Milano, si pente di aver partecipato all’incontro organizzato al Bundestag dal partito tedesco Afd, accusato da mesi di negazionismo sul Coronavirus e di avere posizioni neonaziste. «Sono stata un’ingenua», ha detto in un’intervista a Repubblica. «Quando ho ricevuto l’invito, sulla lista c’erano altri accademici e una persona del ministero della Salute tedesco», si è difesa Gismondo. «Non ho guardato il simbolo, Pensavo fosse una società scientifica. Credevo a un’ospitalità istituzionale di un congresso scientifico». ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Se questo Billy Six mi rimanda una mail, io lo blocco». Accettare il suo invito alla conferenzaa Berlino è stato uno sbaglio. Maria Rita, direttrice del laboratorio di microbiologia chimica al Sacco di Milano, si pente di aver partecipato all’incontro organizzato al Bundestag dal partito tedesco Afd, accusato da mesi di negazionismo sul Coronavirus e di avere posizioni neonaziste. «Sono stata un’ingenua», ha detto in un’intervista a Repubblica. «Quando ho ricevuto l’invito, sulla lista c’erano altri accademici e una persona del ministero della Salute tedesco», si è difesa. «Non ho guardato il simbolo,una. Credevo a un’ospitalità istituzionale di un congresso scientifico». ...

VitoeCarmelaPis : @GustavoMichele6 Chiedo scusa per l'equivoco! Mi riferiva alla Sigra Maria Rita Gismondo, che mi aveva già designat… - AndreaV57418712 : Paone mi chieda consiglio alla gismondo! No scusa a febbraio dicesti che non c’era pericolo pandemico, taci! #NonelArena - MondoGaio : Forse sbaglió nei toni, ma devo dire che le critiche mosse da @RobertoBurioni alla Gismondo ai tempi furono giustis… - dave_life14 : @antoniogolfari Perché dovrebbe vergognarsi il Sacco, scusa? Al massimo dovrebbe vergognarsi lei. Non mi sembra che… -

