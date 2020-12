Giornalista arrestata in Cina, Ue chiede il rilascio ma Pechino ribatte: 'Rispetti la nostra sovranità'" (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Cina è stata arrestata una Giornalista che lavora per l'agenzia Bloomberg ma secondo Pechino si tratta di questioni interne in cui l'Unione europea non deve immischiarsi. A finire in prigione la ... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inè stataunache lavora per l'agenzia Bloomberg ma secondosi tratta di questioni interne in cui l'Unione europea non deve immischiarsi. A finire in prigione la ...

TodayEuropa : #Attualità #Network Giornalista arrestata in Cina, Ue chiede il rilascio ma Pechino ribatte: 'Rispetti la nostra so… - GiornalistiItal : Arrestata la giornalista Haze Fan di Bloomberg - - RadioBullets : Primo ministro e 3 ex ministri accusati dell’esplosione di Beirut (copertina). Iran: arrestata modella che posava s… - claudioocchipi2 : RT @ItalianiZ: Scandaloso e vergognoso. Mai visto un giornalista della tv a pagamento istigare lo stato a prendere i suoi cittadini per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista arrestata Arrestata in Cina la reporter di Bloomberg, Pechino: no a interferenze askanews Giornalista arrestata in Cina, Ue chiede il rilascio ma Pechino ribatte: "Rispetti la nostra sovranità"

In prigione è finita una collaboratrice di Bloomberg accusata d aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. Il ministero degli Esteri: "Noi proteggiamo la libertà di parola" ... Emilio Fede è stato ricoverato: le sue condizioni

(IL GIORNO) Stava scontando gli arresti domiciliari. Il giornalista ed ex direttore del Tg4 Emilio Fede, 89enne, è stato ricoverato presso il Covid Residence allestito vicino l’ospedale del Mare di ... In prigione è finita una collaboratrice di Bloomberg accusata d aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. Il ministero degli Esteri: "Noi proteggiamo la libertà di parola" ...(IL GIORNO) Stava scontando gli arresti domiciliari. Il giornalista ed ex direttore del Tg4 Emilio Fede, 89enne, è stato ricoverato presso il Covid Residence allestito vicino l’ospedale del Mare di ...