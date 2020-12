Giorgia Meloni, "Fratelli d'Italia sta andando alla grande": la consacrazione firmata "Economist" (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Fratelli d'Italia sta andando alla grande»: è il titolo di un articolo che l'Economist dedica all'ascesa di Giorgia Meloni e del suo partito che ora rischia di diventare il secondo partito del Paese spodestando il Pd. La prestigiosa rivista sostiene che, se il governo Conte dovesse cadere, le elezioni potrebbero portare a un esecutivo tutto a destra con una coalizione formata da FdI e Lega: «Il sostegno a FdI viene dal Centro e dal Sud, mentre «la base della Lega è in gran parte al Nord». Insomma una «combinazione formidabile» per il periodico. Inoltre per l'Economist «FdI è il partito che più di tutti ha beneficiato della pandemia. Da fine febbraio è salito costantemente nei sondaggi» dal 12 a oltre il 16%. Sul finale la critica a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) «d'sta»: è il titolo di un articolo che l'dedica all'ascesa die del suo partito che ora rischia di diventare il secondo partito del Paese spodestando il Pd. La prestigiosa rivista sostiene che, se il governo Conte dovesse cadere, le elezioni potrebbero portare a un esecutivo tutto a destra con una coalizione formata da FdI e Lega: «Il sostegno a FdI viene dal Centro e dal Sud, mentre «la base della Lega è in gran parte al Nord». Insomma una «combinazione formidabile» per il periodico. Inoltre per l'«FdI è il partito che più di tutti ha beneficiato della pandemia. Da fine febbraio è salito costantemente nei sondaggi» dal 12 a oltre il 16%. Sul finale la critica a ...

franz999999999 : Spero che gente come questa non venga mai più eletta in Parlamento. - iacobellig : Speriamo che Salvini non si monti la testa. È un gravi lavoratore e guerriero ma gli manca lo stile di Giorgia Melo… - andliuz : RT @FrancescoDeBen8: Giorgia Meloni ha ricevuto la Legion d’onore dalla Francia? Ah però - infoitinterno : Giorgia Meloni contro Danilo Toninelli: 'Anche noi vorremmo non ricordare te'. Gregoretti, questa foto - infoitinterno : L'Economist su Giorgia Meloni: «Non è impensabile che FdI presto possa diventare il secondo partito italiano» -