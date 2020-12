Ginevra Lamborghini salta il suo ingresso al Gf Vip: svelato il motivo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quest’edizione del Grande Fratello Vip sarà diversa dalle altre e tra le tante novità c’è stata anche quella del prolungamento del reality fino ai primi di febbraio. Proprio per questo, Alfonso Signorini ha annunciato che all’interno della casa più spiata d’Italia faranno il loro ingresso anche altri nuovi concorrenti nelle prossime settimane. Dopo l’entrata di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quest’edizione del Grande Fratello Vip sarà diversa dalle altre e tra le tante novità c’è stata anche quella del prolungamento del reality fino ai primi di febbraio. Proprio per questo, Alfonso Signorini ha annunciato che all’interno della casa più spiata d’Italia faranno il loroanche altri nuovi concorrenti nelle prossime settimane. Dopo l’entrata di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

unatiziaacasoo : RT @82odod: Alex di giorgio non entra più. Ginevra Lamborghini pure. Bene. I tempi sono maturi per fare un ripescaggio. Accetto una (o an… - AlessiofFratini : @callmesime_ Ginevra Lamborghini ha dato forfait magari potremo trovarcela a questo… ricordo i vecchi dissapori con… - _moonlight_01v : RT @82odod: Alex di giorgio non entra più. Ginevra Lamborghini pure. Bene. I tempi sono maturi per fare un ripescaggio. Accetto una (o an… - avni00499711 : RT @82odod: Alex di giorgio non entra più. Ginevra Lamborghini pure. Bene. I tempi sono maturi per fare un ripescaggio. Accetto una (o an… - danielepara_ : @lostjnpieces Speriamo nel tanto citato ripescaggio. Ringraziamo Ginevra Lamborghini per questo posto vacante -