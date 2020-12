Gigi Riva, incidente domestico nella notte: trauma facciale e qualche escoriazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) incidente domestico per Gigi Riva. L’ex attaccante, e ora presidente onorario, del Cagliari e della Nazionale italiana è caduto nella notte all’interno del suo appartamento a Cagliari. La bandiera rossoblù ha riportato un trauma facciale e qualche escoriazione, come ha riportato L’Unione Sarda. Subito soccorso dai familiari e dal personale di una ambulanza, giunta sul posto in pochi minuti, Riva è stato medicato ma ha preferito non essere accompagnato al pronto soccorso per ulteriori controlli. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020)per. L’ex attaccante, e ora presidente onorario, del Cagliari e della Nazionale italiana è cadutoall’interno del suo appartamento a Cagliari. La bandiera rossoblù ha riportato un, come ha riportato L’Unione Sarda. Subito soccorso dai familiari e dal personale di una ambulanza, giunta sul posto in pochi minuti,è stato medicato ma ha preferito non essere accompagnato al pronto soccorso per ulteriori controlli. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

