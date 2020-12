Gigi Riva, caduta in casa: le condizioni dell’ex attaccante della Nazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Incidente per Gigi Riva, una caduta in casa ma per fortuna sembra senza conseguenze: le condizioni dell’ex attaccante della Nazionale. Piccolo incidente domestico per Gigi Riva, che ha spaventato familiari e tifosi, ma a quanto pare non avrebbe avuto conseguenze: l’ex bomber della Nazionale e del Cagliari, che portò la squadra sarda a uno storico L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Incidente per, unainma per fortuna sembra senza conseguenze: le. Piccolo incidente domestico per, che ha spaventato familiari e tifosi, ma a quanto pare non avrebbe avuto conseguenze: l’ex bombere del Cagliari, che portò la squadra sarda a uno storico L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

