Giga gratis a Natale: arriva il regalo delle compagnie telefoniche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giga gratis a Natale: il regalo delle compagnie telefoniche arriva in anticipo e vale per le due giornate più calde delle feste Le chiamate e le videochiamate durante i giorni della vigilia e di Natale saranno più facili e soprattutto gratis. La decisione della maggiori compagnie telefoniche che operano in Italia è arrivata in giornata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020): ilin anticipo e vale per le due giornate più caldefeste Le chiamate e le videochiamate durante i giorni della vigilia e disaranno più facili e soprattutto. La decisione della maggioriche operano in Italia èta in giornata L'articolo proviene da Inews.it.

Daniele91Nap : REGALO DI NATALE Giga gratis per le videochiamate per fare gli auguri L'ennesima pagliacciata di questo paese - giuliog : RT @franciungaro: Aggiornamento Agenzie Stampa - Roma #14dicembre @VodafoneIT aderisce all'invito di @PaolaPisano_Min che ha fatto appello… - divorex82 : RT @dyingleaf666: @jacopo_iacoboni Si ma ti scalano i giga. Per gratis intendeva che se fai videochiamate i giga non vengono consumati. Non… - divorex82 : RT @RosorGuild: @jacopo_iacoboni Volevo informarla che non tutti hanno abbonamenti flat e che quindi farle gratis per alcuni significa escl… - tosochris : RT @franciungaro: Aggiornamento Agenzie Stampa - Roma #14dicembre @VodafoneIT aderisce all'invito di @PaolaPisano_Min che ha fatto appello… -

