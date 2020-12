Giappone | preoccupa nuovo virus | è della stessa famiglia del Covid-19

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Inuna nuova epidemia di aviaria partita dall’Hokkaido. Il Ministero dell’Agricoltura ha invitato tutte le 47 prefetture a svolgere controlli serrati nelle fattorie regionali, aggiornando sempre le autorità sull’evolversisituazione. Ilha dato il via all’abbattimento di 2,5 milioni di polli nel giro di un mese, un numero che supera il record del 2010, che si aggirava a 1.83 milioni di animali abbattuti. Ma quali sono le differenze tra Sars e-19? Entrambi appartengono alla grandedel Corona, il SARS-CoV, un“a RNA” a singola elica. Ildi entrambe le patologie si trasmette per via aerea: tosse, saliva, goccioline di sudore e starnuti. Anche i sintomi ...