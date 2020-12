GFVip 5, Dayane Mello contro Giulia Salemi: : «Sai già che la nomination sarà per te» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera, 14 Dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Non mancheranno i colpi di scena: la settimana all’interno della casa più spiata d’Italia è stata decisamente movimenta. Il difficile rapporto tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non è passato inosservato, così come la litigata di poche ore fa tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La Mello, offesa per essere stata nominata la ‘più antipatica’ dalla Salemi, si è scagliata contro la gieffina. Lo scontro piuttosto animato tra Dayane Mello e Giulia Salemi al GFVip 5 ha reso molto interessante la mattina dei loro coinquilini. Leggi anche –> Dayane ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera, 14 Dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Non mancheranno i colpi di scena: la settimana all’interno della casa più spiata d’Italia è stata decisamente movimenta. Il difficile rapporto tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non è passato inosservato, così come la litigata di poche ore fa tra. La, offesa per essere stata nominata la ‘più antipatica’ dalla, si è scagliatala gieffina. Lo spiuttosto animato traal5 ha reso molto interessante la mattina dei loro coinquilini. Leggi anche –>...

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - blurosmello : A me frega poco perché son sicura che Dayane già sappia, ma sta Sonia sta veramente tanto appiccicata a Dayane, asc… - Cohen61081141 : Stefania: 'sull'antipatico (il gioco di ieri) l'avrei buttata sul ridere' Più Stefania Orlando Meno Dayane Mello #GFVIP - choriflettutoh : RT @seiunaparacula: Ci resterei malissimo se al televoto dovessero essere ultime Dayane o Maria Teresa Dayane sarebbe convinta di uscire… -