GF VIP | “Sono stato male” | le parole di Pierpaolo Pretelli colpiscono il pubblico

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) GF VIP 5, si continua a parlare del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpalo, tra i due un nuovo confronto: ecco le loro sorprendenti rivelazioni. Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, si preannuncia un puntata ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dalla crisi di Maria Teresa Ruta che, per la prima volta dall’inizio del gioco risente di una nomination. Tempo di sorprese per Giulia Salemi e, i due saranno protagonisti di un momento molto emozionante che strapperà certamente qualche lacrima. La Salemi è stata poi protagonista di numerose liti, sia con Dayane Mello che con Cristiano Malgioglio. Anche Tommaso Zorzi non si è risparmiato in liti e frecciatine con l’influencer Sonia Lorenzini. LEGGI ANCHE >>>Gf Vip Pupo èinnamorato ...