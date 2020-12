GF Vip, Selvaggia replica a Chiofalo: verità su foto col papà, no al confronto (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'ex concorrente, eliminata venerdì sera, ha appreso le accuse da parte del suo ex fidanzato e oggi ha avuto la possibilità di fare chiarezza sul rapporto con il padre L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'ex concorrente, eliminata venerdì sera, ha appreso le accuse da parte del suo ex fidanzato e oggi ha avuto la possibilità di fare chiarezza sul rapporto con il padre L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il VIP immune è... Rosalinda! Quindi Selvaggia si ritrova direttamente in nomination! #GFVIP - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, arriva la replica al vetriolo di Selvaggia Roma al suo ex Francesco Chiofalo (che l’aveva accusata di a… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma al vetriolo con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, arriva la replica al vetriolo di #SelvaggiaRoma al suo ex #FrancescoChiofalo (che l’aveva accusata di a… - blogtivvu : Selvaggia Roma spoilera un dettaglio sulla puntata del #GFVip di Natale -