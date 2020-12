Gf Vip Pupo è stato innamorato di un uomo? La rivelazione sorprende (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gf Vip Pupo è stato innamorato di un uomo? E’ questa la rivelazione che il cantante ha fatto nella scorsa puntata in diretta: ecco cosa ha raccontato. foto facebookQuesta sera torna in onda il Grande Fratello Vip con una nuova puntata in cui di certo verranno trattati i vari cambiamenti degli ultimi giorni causati anche dalla presenza dei tre nuovi vipponi entrati nella casa. Quello che però non è passato inosservato sono state le parole di uno degli opinionisti nella scorsa puntata del reality che dopo aver visto il bellissimo rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha voluto raccontare un momento della sua vita passata. “Sono un eterosessuale convinto ma ho avuto un’infatuazione per un uomo“ ha ammesso il cantante che come tutti sanno da anni convive con la ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gf Vipdi un? E’ questa lache il cantante ha fatto nella scorsa puntata in diretta: ecco cosa ha raccontato. foto facebookQuesta sera torna in onda il Grande Fratello Vip con una nuova puntata in cui di certo verranno trattati i vari cambiamenti degli ultimi giorni causati anche dalla presenza dei tre nuovi vipponi entrati nella casa. Quello che però non è passato inosservato sono state le parole di uno degli opinionisti nella scorsa puntata del reality che dopo aver visto il bellissimo rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha voluto raccontare un momento della sua vita passata. “Sono un eterosessuale convinto ma ho avuto un’infatuazione per un“ ha ammesso il cantante che come tutti sanno da anni convive con la ...

