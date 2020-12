GF Vip | puntata del 14 dicembre 2020 | Anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ledellain onda stasera In onda stasera, lunedì 14, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e il cantante Pupo e gli eliminati delle puntate precedenti. Nella scorsa, dopo la decisione di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci di abbandonare il gioco che andrà avanti sino a febbraio 2021, sono entrati al reality nuovi concorrenti: Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Questa sera probabilmente rivedremo le clip su Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi che in questi giorni hanno avuto delle discussioni. E dopo la fine dell’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non mancherà di certo un altro confronto durante la diretta delladi ...