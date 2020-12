GF Vip, Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime: “Alla fine mi hanno amata” (Di martedì 15 dicembre 2020) Da vulcanica concorrente quale si è sempre dimostrata, in questi giorni Maria Teresa Ruta sta diventando sempre più insofferente. Al Grande Fratello Vip la popolare conduttrice si è lamentata di sentirsi a tratti isolata dal gruppo. Ma per lei, nella diretta di stasera, arriva un pensiero speciale a risollevarle il morale: un messaggio dalla mamma. La crisi di Maria Teresa Ruta Al Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad una graduale involuzione del comportamento di Maria Teresa Ruta. La conduttrice si è sempre distinta nella Casa per il suo carattere vulcanico e per la sua ‘pazzerella’ simpatia, ma ultimamente sembra aver perso il suo lato più scherzoso. Il suo stato di insofferenza dell’ultimo periodo è dovuto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Da vulcanica concorrente quale si è sempre dimostrata, in questi giornista diventando sempre più insofferente. Al Grande Fratello Vip la popolare conduttrice si è lamentata di sentirsi a tratti isolata dal gruppo. Ma per lei, nella diretta di stasera, arriva un pensiero speciale a risollevarle il morale: un messaggio dalla mamma. La crisi diAl Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad una graduale involuzione del comportamento di. La conduttrice si è sempre distinta nella Casa per il suo carattere vulcanico e per la sua ‘pazzerella’ simpatia, ma ultimamente sembra aver perso il suo lato più scherzoso. Il suo stato di insofferenza dell’ultimo periodo è dovuto ...

