GF Vip: Maria Teresa Ruta Sbugiardata dai Figli ed Ex Marito! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Guenda e Gianamedeo Goria sono stati ospiti di Barbara d'Urso a Domenica Live e hanno espresso pareri totalmente contrastanti sui genitori Amedeo e Maria Teresa Ruta. Le loro direzioni e difese sono completamente opposte dopo le parole di Goria e della Ruta. Ecco che cosa è successo e che cosa hanno detto. Guenda e Gianamedeo Goria divisi sui genitori: ecco cosa è successo a Domenica Live! Nell'ultima puntata di Domenica Live, tra gli ospiti ci sono stati anche Guenda e Gianamedeo Goria, i Figli di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Quest'ultima proprio in questo ultimi giorni ha dichiarato nella casa del Grande Fratello Vip di avere ricevuto delle proposte abbastanza indecenti per lavoro e Amedeo le ha detto di accettare. Goria l'avrebbe perdonata in ...

