Gf Vip: Filippo Nardi rischia la squalifica, "Ha violato il regolamento" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha fatto Filippo Nardi e per quale motivo rischia già la squalifica al Grande Fratello Vip. Lui è entrato da pochissimo, per la seconda volta nella casa più spiata d'Italia, ovvero quella del Grande Fratello, stiamo parlando di Filippo Nardi. Vediamo insieme che cosa ha fatto in queste poche ore di L'articolo proviene da Leggilo.org.

maffin91 : Dayane Mello rivela apertamente di sapere cose che gli altri anni era vietato fare e dire e che costò l’uscita di G… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Filippo Nardi lancia uno spoiler che mette in agitazione i vipponi e Dayane Mello rivela apertamente di sa… - Novella_2000 : Filippo Nardi spoilera che il #GFVip potrebbe allungarsi ancora un po' e manda in crisi Tommaso Zorzi (VIDEO) - Emily51639016 : RT @cx_drm: #rosmello Volete ridere un po'?? La reazione di Dayane quando Filippo ha detto che il vip più invisibile è Rosalinda.???? #GFVI… - Sedamama1 : Fate girare provvedimento per daiane -