GF Vip | De Grenet discute con Ruta | “Non abbiamo mai detto che siete sporchi”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver fatto le pulizie della casa, Dee Filippo Nardi si sono difesi spiegando di non voler offendere nessun inquilino, accusandolo come “sporco” Questa settimana i nuovi arrivati Filippo Nardi e Samantha Dehanno subito fatto un po’ di pulizia nella casa del GF Vip 5. I due inquilini hanno preso questa decisione perché volevano sentirsi come a casa e per passare un po’ il tempo. Una scelta che ha un po’ dato noia alcuni concorrenti della casa, tra cui Adua e Maria Teresa, che era “l’addetta alla cucina”. Alcune concorrenti si sono sentite un po’ accusate di essere “sporche” dalle continue lamentele di Filippo e Samantha di aver trovato un po’ di sporcizia, tra cui capelli, peli sul tappeto e un pezzo di pane. Durante la puntata del 14 dicembre del GF Vip 5. Alfonso Signorini ha chiesto a Maria Teresa ...