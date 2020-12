GF Vip, Dayane Mello sa che il Brasile la sostiene: ecco come lo ha scoperto (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dayane Mello sa perfettamente di essere sostenuta dai fan brasiliani. Ed infatti gli amici di Twitter, proprio per questo motivo, si sono scatenati mettendo in piedi una vera rivolta per via dell’incredibile mole di voti anomali provenienti proprio dal suo Paese d’origine. GF Vip, Dayane Mello sa perfettamente che i fan brasiliani la sostengono La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 dicembre 2020)sa perfettamente di essere sostenuta dai fan brasiliani. Ed infatti gli amici di Twitter, proprio per questo motivo, si sono scatenati mettendo in piedi una vera rivolta per via dell’incredibile mole di voti anomali provenienti proprio dal suo Paese d’origine. GF Vip,sa perfettamente che i fan brasiliani la sostengono La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - Ros_Mello_ : RT @cx_drm: #rosmello Volete ridere un po'?? La reazione di Dayane quando Filippo ha detto che il vip più invisibile è Rosalinda.???? #GFVI… - wroombitch : RT @lostjnpieces: Praticamente hanno indicato come i vip antipatici la finale del Twitter Dayane, Stefania, Tommaso e MTR #gfvip - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, è scontro (inaspettato) tra #GiuliaSalemi e #DayaneMello: ecco cosa è successo - DIORVHADID : ok,sai notizie dall’esterno,fuori. #gfvip -