GF Vip, Cristiano Malgioglio sbotta contro Maria Teresa Ruta: “Sembri pazza” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio riprende Maria Teresa Ruta Senza ombra di dubbio Maria Teresa Ruta una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se il pubblico sa casa è gran parte degli inquilini del reality show di Canale 5 la amano molto per la sua simpatia, spesso in casa malumori a causa della sua particolare risata. Qualche ora fa, infatti, a riprendere la madre di Guenda Goria ci ha pensato l’ultimo arrivato Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano si è arrabbiato con la nota conduttrice dicendole davanti a tutti di non condividere certi atteggiamenti che ha nell’appartamento più spiato d’Italia. In pratica, il caro amico di Barbara D’Urso le ha fatto capire di non gradire la ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 dicembre 2020)riprendeSenza ombra di dubbiouna delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se il pubblico sa casa è gran parte degli inquilini del reality show di Canale 5 la amano molto per la sua simpatia, spesso in casa malumori a causa della sua particolare risata. Qualche ora fa, infatti, a riprendere la madre di Guenda Goria ci ha pensato l’ultimo arrivato. Il paroliere siciliano si è arrabbiato con la nota conduttrice dicendole davanti a tutti di non condividere certi atteggiamenti che ha nell’appartamento più spiato d’Italia. In pratica, il caro amico di Barbara D’Urso le ha fatto capire di non gradire la ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini punge Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. E su Tommaso Zorzi (e la… - zazoomblog : GF VIP: Giulia Salemi in lacrime Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta la consolano - #Giulia #Salemi #lacrime… - fabiola03940614 : Cristiano: Meno sexy: Giacomo Vip invisibile: Pierpaolo Vip antipatico: Giacomo #gfvip - soorpresone : cristiano: “per me il vip meno SECS... beh per me deve ancora arrivare” MA AIUTO ???? #gfvip - infoitcultura : GF Vip, la lettera di Cristiano Malgioglio a Francesco Oppini: la sua risposta -