GF Vip 5, ventiseiesima puntata in diretta – Maria Teresa perde il suo primo televoto e va di nuovo in nomination (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pierpaolo - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla ventiseiesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della ventiseiesima puntata 21.45: Breve anteprima. 21.48: Sulle note di Jingle Bells, entra in studio Signorini, che annuncia l’ingresso venerdì di quattro nuovi ‘vipponi’. 21.52: primo collegamento con la Casa, dove mancano i tre concorrenti al televoto, che si trovano in Super Led. 21.58: Il conduttore chiude il televoto e dà il via al primo tema caldo della serata: ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pierpaolo - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto della21.45: Breve anteprima. 21.48: Sulle note di Jingle Bells, entra in studio Signorini, che annuncia l’ingresso venerdì di quattro nuovi ‘vipponi’. 21.52:collegamento con la Casa, dove mancano i tre concorrenti al, che si trovano in Super Led. 21.58: Il conduttore chiude ile dà il via altema caldo della serata: ...

