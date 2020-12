‘Gf Vip 5’, arriva la replica al vetriolo di Selvaggia Roma al suo ex Francesco Chiofalo (che l’aveva accusata di aver mentito sul rapporto col padre e sul tentato suicidio) (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’esperienza di Selvaggia Roma al Gf Vip 5 è stata breve, ma intensa. L’ex partecipante di Temptation Island è infatti riuscita a far capire qualcosa in più di sè, oltre al fisico prorompente e al sorriso smagliante. L’influencer ha infatti raccontato alcuni momenti bui del suo passato, in particolare il tentato suicidio dovuto all’abbandono del padre. Abbandono che lei stessa aveva sottolineato essere non solo fisico, ma anche emotivo. Mai presente, il padre non aveva mai mostrato nei suoi confronti lo stesso amore che nutriva per i figli avuti successivamente con un’altra donna. Il suo ex, Francesco Chiofalo, però, aveva smentito categoricamente questa versione ed anzi, aveva mostrato una foto recente di Selvaggia ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’esperienza dial Gf Vip 5 è stata breve, ma intensa. L’ex partecipante di Temptation Island è infatti riuscita a far capire qualcosa in più di sè, oltre al fisico prorompente e al sorriso smagliante. L’influencer ha infatti raccontato alcuni momenti bui del suo passato, in particolare ildovuto all’abbandono del. Abbandono che lei stessa aveva sottolineato essere non solo fisico, ma anche emotivo. Mai presente, ilnon aveva mai mostrato nei suoi confronti lo stesso amore che nutriva per i figli avuti successivamente con un’altra donna. Il suo ex,, però, aveva scategoricamente questa versione ed anzi, aveva mostrato una foto recente di...

