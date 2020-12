GF Vip 5 anticipazioni puntata lunedì 14 dicembre 2020 | novità sulle new entry e crolli emotivi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera,14, andrà in onda la ventiseiesimadel Grande Fratello Vip. Lein merito al programma condotta da Alfonso Signorini preannunciano scintille su alcuni vecchi coinquilini, poi, si parlerà dei primi giorni di permanenza delle new; inoltre, ci saranno alcune clip che mostreranno le lacrime di alcune concorrenti in preda a dei, fino a giungere al risultato del televoto.GF Vip14, Filippo Nardi, Samatha De Grenet e Sonia Lorenzini cos’hanno combinato in questi tre giorni? Sono passati solo tre giorni dall’entrata dei tre nuovi concorrenti del Grande ...