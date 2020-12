Genoa-Milan, sarà Orsato ad arbitrare il match | Serie A News (Di lunedì 14 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Genoa Milan - sarà l'arbitro Daniele Orsato a dirigere Genoa-Milan, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. La sua squadra Genoa-Milan, sarà Orsato ad arbitrare il match Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 14 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIEl'arbitro Danielea dirigere, gara valida per la dodicesima giornata diA. La sua squadraadilPianeta

buoncalcio : #GenoaMilan, gara affidata a Orsato. Mazzoleni al VAR - NorbertoZapparo : RT @supersonico1986: Orsato arbitro numero 1 in Italia non viene mandato per Inter-Napoli o Juventus-Atalanta no no viene assegnato per Gen… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Genoa-Milan: arbitra Orsato - MilanLiveIT : Daniele Orsato arbitrerà #GenoaMilan - MilanWorldForum : Genoa - Milan: la designazione arbitrale -) -