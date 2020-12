Gemma Galgani secchiata d’acqua e tutti 10 per Flash Dance: Maria a bocca aperta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che Gemma Galgani sia ormai fondamentale quanto Piero, le sedie rosse e i petali di rosa per Uomini e Donne è cosa nota. E che il programma investa anche oltre un’ora di programma a settimana su di lei, per non dire due, è cosa ormai nota. Se poi Gemma Galgani a 72 anni riesce a regalare del sano trash ma anche delle “esibizioni” da standing ovation come quella di oggi, il gioco è fatto. Nella puntata odierna, con il tema “follie d’amore”, la dama ormai diventata romana d’adozione, ha deciso di fare una follia, ispirandosi al film Flash Dance. E così l’abbiamo vista entrare con la tuta da saldatrice, proprio come la protagonista del film che ha fatto la storia, e poi spogliarsi per restare con gli abiti da ballerina di danza classica tutta in nero. Ma non è stata questa la mossa che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chesia ormai fondamentale quanto Piero, le sedie rosse e i petali di rosa per Uomini e Donne è cosa nota. E che il programma investa anche oltre un’ora di programma a settimana su di lei, per non dire due, è cosa ormai nota. Se poia 72 anni riesce a regalare del sano trash ma anche delle “esibizioni” da standing ovation come quella di oggi, il gioco è fatto. Nella puntata odierna, con il tema “follie d’amore”, la dama ormai diventata romana d’adozione, ha deciso di fare una follia, ispirandosi al film. E così l’abbiamo vista entrare con la tuta da saldatrice, proprio come la protagonista del film che ha fatto la storia, e poi spogliarsi per restare con gli abiti da ballerina di danza classica tutta in nero. Ma non è stata questa la mossa che ha ...

