GBP/USD sale mentre il "gioco del pollo" sulla Brexit continua (Di lunedì 14 dicembre 2020) La coppia GBP/USD è rimbalzata durante la sessione asiatica mentre il "gioco del pollo" tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito (Regno Unito) è continuato nel fine settimana. La coppia è quotata a 1,3332, che è superiore al minimo della scorsa settimana di 1,3160. GBP/USD aumenta dopo l'accordo di estensione di BrexitI colloqui Brexit continuano Dopo un infruttuoso incontro a cena la scorsa settimana, il Regno Unito e l'UE hanno deciso di proseguire le trattative per un potenziale accordo e hanno fissato ieri come scadenza. Dopo quattro giorni di intensi colloqui, le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo, sollevando le probabilità di una Brexit senza accordo. In una dichiarazione di ieri, le due parti hanno convenuto di ...

