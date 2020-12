Game over. Così i grandi elettori gelano Trump (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per Donald Trump, gli Stati Uniti rischiano di avere un presidente eletto “illegittimo”. Ma il voto dei grandi elettori del Collegio elettorale formalizza e ufficializza, oggi, la vittoria di Joe Biden nelle presidenziali del 3 novembre e chiude la partita su chi guiderà l’Unione dal 20 gennaio 2021: Biden dovrebbe ottenere 306 voti, contro i 232 di Trump. In un’intervista alla Fox News, il presidente uscente, però, afferma: “Continueremo ad andare avanti nella nostra lotta”. Il magnate non ha la minima intenzione di ammettere la confitta: rilancia, in tv e su Twitter, le accuse di “elezioni truccate”, “le più corrotte della storia americana!”, enfatizzando come in alcuni Stati siano stati contati i suffragi di persone decedute – il che, inevitabilmente, avviene in tutte le elezioni -. La Costituzione contempla il caso ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per Donald, gli Stati Uniti rischiano di avere un presidente eletto “illegittimo”. Ma il voto deidel Collegio elettorale formalizza e ufficializza, oggi, la vittoria di Joe Biden nelle presidenziali del 3 novembre e chiude la partita su chi guiderà l’Unione dal 20 gennaio 2021: Biden dovrebbe ottenere 306 voti, contro i 232 di. In un’intervista alla Fox News, il presidente uscente, però, afferma: “Continueremo ad andare avanti nella nostra lotta”. Il magnate non ha la minima intenzione di ammettere la confitta: rilancia, in tv e su Twitter, le accuse di “elezioni truccate”, “le più corrotte della storia americana!”, enfatizzando come in alcuni Stati siano stati contati i suffragi di persone decedute – il che, inevitabilmente, avviene in tutte le elezioni -. La Costituzione contempla il caso ...

