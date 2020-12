Gabriele Gravina: “Ho avvertito un senso di abbandono. Lavoro Mancini straordinario” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ci sono stati momenti in cui ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine. Non dimentico l’assenza, nei momenti cruciali, di quelle persone che pure appartengono a questo mondo. E poi alcuni attacchi…Bilanciati, però, da soddisfazioni. La più grande è stata quella di poter far ripartire la macchina. E dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che troppo spesso viene rappresentato“. Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul momento vissuto dal calcio durante il lockdown e sulla ripartenza dei campionati. Oggi riceverà da Tuttosport un riconoscimento a margine della cerimonia del Golden Boy: “E’ venuto fuori il carattere, la voglia di combattere – racconta ancora Gravina – Certo: qualche sbandamento c’è stato, ma il calcio ha gli anticorpi ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ci sono stati momenti in cui houndi, di solitudine. Non dimentico l’assenza, nei momenti cruciali, di quelle persone che pure appartengono a questo mondo. E poi alcuni attacchi…Bilanciati, però, da soddisfazioni. La più grande è stata quella di poter far ripartire la macchina. E dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che troppo spesso viene rappresentato“. Queste le dichiarazioni di, presidente della Figc, sul momento vissuto dal calcio durante il lockdown e sulla ripartenza dei campionati. Oggi riceverà da Tuttosport un riconoscimento a margine della cerimonia del Golden Boy: “E’ venuto fuori il carattere, la voglia di combattere – racconta ancora– Certo: qualche sbandamento c’è stato, ma il calcio ha gli anticorpi ...

