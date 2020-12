Furto Paolo Rossi: parla la moglie (Di lunedì 14 dicembre 2020) È stato nel corso di un’intervista a Tutta rete su Rai2, che la moglie di Pablito, ha parlato del Furto avvenuto nella loro casa, durante la celebrazione dei funerali del campione italiano: “Hanno rubato un orologio e una statuetta che erano cose importanti di Paolo” ha detto “e questo mi ha portato ancora più dolore“. Dopo di che Federica ha parlato degli ultimi giorni del marito: “Ho cercato di proteggerlo fino all’ultimo”.Ad Alessandro Altobelli ha detto: “Avrei voluto chiamarvi, ma per lui sarebbe stato troppo, vedendovi avrebbe capito di essere vicino alla fine”. Poi ha ricordato la promessa fatta al marito negli ultimi istanti: “Gli abbiamo detto che l’avremmo fatta. Staremo molto vicine unendo i pezzi della nostra vita ma facendo partecipare anche lui. Desideriamo solo che continui ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) È stato nel corso di un’intervista a Tutta rete su Rai2, che ladi Pablito, hato delavvenuto nella loro casa, durante la celebrazione dei funerali del campione italiano: “Hanno rubato un orologio e una statuetta che erano cose importanti di” ha detto “e questo mi ha portato ancora più dolore“. Dopo di che Federica hato degli ultimi giorni del marito: “Ho cercato di proteggerlo fino all’ultimo”.Ad Alessandro Altobelli ha detto: “Avrei voluto chiamarvi, ma per lui sarebbe stato troppo, vedendovi avrebbe capito di essere vicino alla fine”. Poi ha ricordato la promessa fatta al marito negli ultimi istanti: “Gli abbiamo detto che l’avremmo fatta. Staremo molto vicine unendo i pezzi della nostra vita ma facendo partecipare anche lui. Desideriamo solo che continui ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - redellerose : IlSussidiario – FURTO A CASA DI PAOLO ROSSI/ Un inganno che ha tolto qualcosa di prezioso a tutti noi - RenzoSoldani : RT @Valdarnopost: #Cronaca Furto nella casa di Paolo Rossi: forse è stata una banda organizzata -