Furto in casa di Paolo Rossi, il figlio: "Non sono persone sono animali" (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Non posso definirle persone, sono animali". Così il figlio maggiori di Paolo Rossi, Alessandro, 38 anni, in un’intervista a La Stampa, commenta il Furto avvenuto nell’abitazione del campione, in provincia di Arezzo, proprio mentre si tenevano i suoi funerali. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Non posso definirle". Così ilmaggiori di, Alessandro, 38 anni, in un’intervista a La Stampa, commenta ilavvenuto nell’abitazione del campione, in provincia di Arezzo, proprio mentre si tenevano i suoi funerali.

