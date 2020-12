Furto in casa di Paolo Rossi, il duro sfogo del figlio di Pablito (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una banda di malviventi ha svaligiato la casa di Paolo Rossi mentre, a Vicenza, si tenevano i funerali di Pablito. Una notizia che ha sdegnato l’opinione pubblica, ora arrivano le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una banda di malviventi ha svaligiato ladimentre, a Vicenza, si tenevano i funerali di. Una notizia che ha sdegnato l’opinione pubblica, ora arrivano le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - __Yuki : RT @amaricord: Il furto nella casa di Paolo Rossi durante il suo funerale è qualcosa di vergognoso, siete delle merde. - sabiwabi_ : RT @amaricord: Il furto nella casa di Paolo Rossi durante il suo funerale è qualcosa di vergognoso, siete delle merde. -