Furto in casa di Paolo Rossi | gli autori sarebbero membri di una banda organizzata

Ci sarebbe una banda organizzata dietro il furto nella casa di Bucine (Arezzo) di Paolo Rossi, messo a segno proprio mentre era in corso il funerale dell'uomo. I carabinieri di Arezzo, in seguito ad alcuni accertamenti, hanno avanzato l'ipotesi che gli autori del gesto possano essere molteplici. Secondo le ultime ricostruzioni, i ladri sarebbero arrivati sul posto con più mezzi e non avrebbero lasciato tracce del loro operato. Un rolex indossato da Paolo Rossi, gioielli di poco valore e circa 150 euro il bottino del furto. "In paese Rossi era amico di tutti. Lo ricorderemo senza decretare il lutto cittadino proprio per sottolineare la sua umanità. Mi auguro che i banditi vengano presi"

