Fuga di gas | mamma e figlioletto di 6 anni morti nel sonno

Tragedia a Velletri in una struttura gestita dalla comunità San Girolamo Emiliano onlus, collegata alla Caritas. Una donna di 36 anni, Elena Catalina Pinzaru, e suo figlio di 6 anni, Francesco, sono stati trovati morti stamattina nella struttura in corso della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due, ospitati in una stanza al piano terra, avevano acceso una stufa per scaldarsi.

